Büyük Dönüş Yürüyüşü Müzakerelerde Yeni Bir Sayfa Açtı"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'yle, barış müzakereleri kapsamında bir sayfanın kapandığını, yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

Heniyye, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki bölgede, Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanda medeni haklar hareketi lideri Martin Luther King, Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela ve Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi'nin posterlerinin ve özgürlükle ilgili sözlerinin bulunduğu billboardun açılışını gerçekleştirdi.

Törende yaptığı konuşmada, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün yaklaşık iki haftadır devam etmesine rağmen bazı stratejik hedefleri gerçekleştirdiğini belirten Heniyye, bunların başında Filistin'in uluslararası öneme sahip meseleler arasında yeniden yer almasının geldiğini kaydetti.

Heniyye, bu eylemin, Filistin meselesi üzerinden çıkar sağlama girişimlerini engellediğini ve mülteciler ile Filistin halkının, topraklarına yeniden dönüş meselelerini tekrar ön plana çıkardığını aktararak, "Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Filistin halkı, siyasi bir aşamanın tamamen parçalandığını, yeni bir siyasi sayfanın açıldığını; karanlık, boş müzakereler ve İsrail'le güvenlik koordinasyonu sayfasının sona erdiğini ilan ediyor." dedi.

Bugün Gazze için bazı kararlar alındığını kaydeden Heniyye, Gazze'nin kırılıp, bükülemeyeceğini vurguladı. Heniyye, söz konusu kararlara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Heniyye, Filistinli mültecilerin yeniden dönüş hakkı ve ablukanın kaldırılması gibi taleplerinin dikkate alınmaması için çalışanlara hitaben, "Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerimiz devam ediyor. Özgürlük, geri dönme isteği, haysiyet için direnen halkımızın; ulusal bağımsızlık ve apartheid (ırk ayrımcılığı) karşısındaki mücadelesi bugün tüm alanları kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimini de olaylara dahil olmaya çağıran Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün talepleri kapsamındaki çabaları dikkate almayanların kitleler tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Sınırdaki barışçıl gösterilere İsrail'in orantısız güçle müdahalesinde 30 Mart'tan bu yana 32 kişi şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 binden fazla Filistinli de yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.