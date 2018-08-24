Büyük Dönüş Yürüyüşü Gösterileri Halkın Azmini Gösteriyor"

Hamas, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin kesintisiz şekilde sürmesinin "Filistin halkının, hedeflerini gerçekleştirme konusundaki azmini" yansıttığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin devam etmesi Filistin halkının hedeflerini gerçekleştirme konusundaki azmini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Filistin halkının başta ablukanın kalkması olmak üzere istediği hedeflere ulaşıncaya kadar eylemlerini sürdüreceğini ifade eden Kasım, bugün "Sağlık personeli ve basın mensuplarına vefa" adı altında düzenlenecek gösterilerin büyük halk eyleminin bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Hamas sözcüsü ayrıca, büyük fedakarlıklar gösteren ve hatta bu yolda şehit düşen sağlık personeli ile basın mensuplarına vefa için bugünkü eylemlere bu ismin verildiğini, bu kişilerin İsrail askerlerinin barışçıl göstericilere karşı saldırılarının duyurulmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160'tan fazla kişi şehit edildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.