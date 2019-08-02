Büyük devlet temsilcilerinin buluştuğu Tayland'da bomba paniği: Bangkok'un üç yerinde 6 patlama

Büyük devlet temsilcilerinin buluştuğu Tayland'da bomba paniği: Bangkok'un üç yerinde 6 patlama

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sabah saatlerinde meydana gelen eş zamanlı 3 patlamada sokak temizliği yapan 2 kadın yaralandı. Patlamaların ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın düzenlendiği günde meydana gelmesi dikkat çekti.

2.08.2019 09:06
Büyük devlet temsilcilerinin buluştuğu Tayland'da bomba paniği: Bangkok'un üç yerinde 6 patlama

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sabah saatlerinde meydana gelen eş zamanlı 3 patlamada sokak temizliği yapan 2 kadın yaralandı. Patlamaların Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği günde meydana gelmesi dikkat çekti.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, bu sabah yerel saatle 7 ve 9 civarında şehrin hükümet binalarının bulunduğu merkezi bölgelerinde 3 ayrı küçük çaplı patlama sesi duyuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et