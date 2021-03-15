Büyük Çiğli Deresi'nde dönüşüm başladı
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Büyük Çiğli Deresi'nde dönüşüm başladı

15.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:03
Büyük Çiğli Deresi'nde dönüşüm başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, "Yüzülebilir Körfez" hedefi kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha eklerken, Çiğli'nin Ataşehir Mahallesi'nde başlatılan "Büyük Çiğli Deresi Kıyı Düzenleme Projesi" ile ilçede yaşayanların nefes alabilecekleri alanlar oluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, "Yüzülebilir Körfez" hedefi kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha eklerken, Çiğli'nin Ataşehir Mahallesi'nde başlatılan "Büyük Çiğli Deresi Kıyı Düzenleme Projesi" ile ilçede yaşayanların nefes alabilecekleri alanlar oluşturulacak.

İZSU, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi hedefine yönelik projelerini bir bir hayata geçiriyor. Kentin farklı bölgelerinde yürütülen dere temizlik çalışmalarının ardından, mart ayında Büyük Çiğli Deresi'nde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Hayata geçirilecek projeyle görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, kentlilerin oluşturulan yeşil alan sayesinde bölgede keyifli vakit geçirilmesinin sağlanacağı belirtildi.

Çiğli'nin Ataşehir Mahallesi'nde 2 milyon 726 bin liralık yatırımla yürütülen Büyük Çiğli Kıyı Düzenleme Projesi kapsamında, dere tabanında biriken çamur tabakası temizlenerek "Yüzülebilir Körfez" hedefi doğrultusunda bir adım daha atılacak. Ayrıca dere çevresine, 835 metre uzunluğunda dekoratif korkuluk imalatı yapılarak güvenli bir alan oluşturulacak.

Devam eden proje çalışmalarıyla, yürüyüş parkuru ve yol aydınlatması sağlanarak dere paralelinde modern ve yeşil bir yaşam alanı inşa edilecek.

Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi. - İZMİR

Büyük Çiğli Deresi'nde dönüşüm başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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