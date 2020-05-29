Büyük Çamlıca camisinde cuma namazı kılındı - Drone
Büyük Çamlıca camisinden drone görüntüleri Camiye gelen vatandaşlar Cuma namazından detaylar İSTANBUL - Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camilerin tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı.
29.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:14
Büyük Çamlıca camisinden drone görüntüleri
Camiye gelen vatandaşlar
Cuma namazından detaylar İSTANBUL - Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camilerin tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA