Büyük Çamlıca Camisinde, çevik kuvvetin güvenlik önlemleri
Büyük Çamlıca Camisinden detay görüntüler Güvenlik önlemlerinden detaylar Öğle ezanın okunması Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma namazı vakti ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararının ardından bugün...
20.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:51
Büyük Çamlıca Camisinden detay görüntüler
Güvenlik önlemlerinden detaylar
Öğle ezanın okunması Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma namazı vakti ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararının ardından bugün camiler boş kaldı. Polisler camilerin kapısında nöbet tutup gelenleri içeri almadı.
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Kaynak: AA