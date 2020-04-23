Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Ramazan öncesi İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü.
23.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:35
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Ramazan öncesi İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü. Büyük Çamlıca Camisi'ne Ramazan ayının başlaması nedeniyle mahya asıldı.
Kaynak: AA