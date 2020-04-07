Büyük Çamlıca Camisi'ne, "Evde kal Türkiyem" yazılı mahya asıldı
Çamlıca Camisinden görüntüler Çamlıca Camisine asılan mahyadan görüntüler Yatsı ezanı ve ardından dua yapılması İSTANBUL - İstanbul'da Büyük Çamlıca Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla Berat Kandili'nde de İbadet yapılamadı.
07.04.2020 22:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:32
Çamlıca Camisinden görüntüler
Çamlıca Camisine asılan mahyadan görüntüler
Yatsı ezanı ve ardından dua yapılması İSTANBUL - İstanbul'da Büyük Çamlıca Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla Berat Kandili'nde de İbadet yapılamadı. Büyük Çamlıca Camisi'ne, "Evde kal Türkiyem" yazılı mahya asıldı.
Kaynak: AA