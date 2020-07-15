Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
15.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:19
Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.
İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.
Kaynak: AA