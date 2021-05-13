Nevşehir'de korona virüs tedbirli bayram namazı kılındı

Nevşehir'de korona virüs tedbirleriyle Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Nevşehir'de korona virüs tedbirleriyle Ramazan Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallara uyarak namazlarını kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıklamıştı. Nevşehir'de vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri de Bahçelievler Camii oldu. Bu kapsamda bayram namazını Bahçelievler Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Bayram namazı, sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kılınırken, camii içerisinde sınırlı sayıda vatandaş alındı. Camiinin dolmasıyla birlikte vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerle avluda namazlarını kıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı