Büyük Çamlıca Camii'nde korona tedbirleriyle Cuma namazı kılındı
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Büyük Çamlıca Camii'nde korona tedbirleriyle Cuma namazı kılındı

Büyük Çamlıca Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte ikinci kez sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı.

Büyük Çamlıca Camii'nde korona tedbirleriyle Cuma namazı kılındı
05.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:28

Büyük Çamlıca Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte ikinci kez sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı. Alınan önlemlere özen gösteren ve seccadeleriyle birlikte gelen vatandaşlar, camiyi ve avlusunu doldurdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre ibadete kapatılan camiler, geçtiğimiz hafta Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Büyük Çamlıca Camii'nde korona virüs tedbirleriyle ikinci kez Cuma namazı kılındı. Namaza saatler kala abdestlerini alarak seccadeleriyle birlikte camiye gelen vatandaşların maske kuralına özen gösterdiği görüldü. Seccadesi olmayan bazı vatandaşlara ise tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

'Fiziki mesafeli' saf tutuldu

Namaz sırasında cemaatin fiziki mesafe kuralına uygun bir şekilde saf düzeni alması sağlandı. Caminin dolmasıyla birlikte bazı vatandaşlar namazını avluda, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kıldı. Öte yandan, tedbirler kapsamında cami girişlerine el dezenfektanları konuldu.

Mehmet Koca isimli bir vatandaş, "Allah kabul etsin namazımızı kıldık. Bu dönem zor bir dönem. İlk defa karşılaşıyoruz, inşallah tekrar karşılaşmayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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