Büyük Çamlıca Camii'nde cemaatle ilk Cuma namazı kılındı
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Büyük Çamlıca Camii'nde cemaatle ilk Cuma namazı kılındı

Büyük Çamlıca Camii'nde cemaatle ilk Cuma namazı kılındı Büyük Çamlıca Camii vatandaşlarla doldu taştı Büyük Çamlıca Camii'nde günler sonra ilk kez cemaatle sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı.

29.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:54

Büyük Çamlıca Camii'nde cemaatle ilk Cuma namazı kılındı

Büyük Çamlıca Camii vatandaşlarla doldu taştı

İSTANBUL - Büyük Çamlıca Camii'nde günler sonra ilk kez cemaatle sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı. Caminin içi ve avlusu vatandaşlarla doldu taştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camiine adeta akın eden vatandaşlar girişte kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Namaza saatler kala camiye gelen vatandaşların, maske takarak tedbirlere dikkat ettiği görüldü. Bazı vatandaşlar, evlerinden getirdikleri seccadelerle namazlarını kıldı. Seccadesi olmayanlara ise Üsküdar Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Polis ekipleri namaz öncesinde vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Tedbirler kapsamında cami girişlerine el dezenfektanları konuldu. Namaz sırasında camide ve avlusunda cemaatin sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde saf düzeni alması sağlandı. Bazı vatandaşlar caminin içinde namaz kılarken bazıları ise avluda namazlarını kıldı.

Girişte kilometrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, namazın ardından sosyal mesafe kuralına uyarak camiden ayrıldı. Öte yandan, caminin avlusunda oluşan kalabalık drone ile havadan görüntülendi

Büyük Çamlıca Camii'nde cemaatle ilk Cuma namazı kılındı

Kaynak: İHA

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