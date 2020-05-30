Büyük Çamlıca Camii'de oluşan kilometrelerce kuyruk
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Büyük Çamlıca Camii'de oluşan kilometrelerce kuyruk

Büyük Çamlıca Camii'de oluşan kilometrelerce kuyruk Büyük Çamlıca Camii cuma namazında doldu taştı Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı olan ve yeniden ibadete açılan Büyük Çamlıca Camii girişinde oluşan kilometrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

30.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:07

Büyük Çamlıca Camii'de oluşan kilometrelerce kuyruk

Büyük Çamlıca Camii cuma namazında doldu taştı

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı olan ve yeniden ibadete açılan Büyük Çamlıca Camii girişinde oluşan kilometrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camiine adeta akın eden vatandaşlar girişte kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Cami girişinde oluşan kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Büyük Çamlıca Camii'de oluşan kilometrelerce kuyruk

Kaynak: İHA

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