Büyük Britanyalı yüzücü Siobhan Marie O'Connor, 25 yaşında emekliye ayrıldı
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Büyük Britanyalı yüzücü Siobhan Marie O'Connor, 25 yaşında emekliye ayrıldı

Büyük Britanyalı yüzücü Siobhan Marie O'Connor, 25 yaşında emekliye ayrıldı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Olimpiyat madalyalı Büyük Britanyalı kadın yüzücü Siobhan-Marie O'Connor, sağlığının bozulması gerekçesiyle henüz 25 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu.

Olimpiyat madalyalı Büyük Britanyalı kadın yüzücü Siobhan-Marie O'Connor, sağlığının bozulması gerekçesiyle henüz 25 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını duyuran O'Connor, "Büyük bir duygu karmaşası içinde bu cümleleri yazıyorum. Bugün, 11 yıllık profesyonel yüzme kariyerime sağlık gerekçesiyle son vermiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 200 metre bireysel karışıkta gümüş madalya kazanan O'Connor, henüz 16 yaşında teşhisi konan mide rahatsızlığı "ülseratif kolit"in ilerlemesi nedeniyle bu yönde karar almak zorunda kaldığını ve Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacağı için çok üzgün olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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Büyük Britanyalı yüzücü Siobhan Marie O'Connor, 25 yaşında emekliye ayrıldı - Haberler Spor
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