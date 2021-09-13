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Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, dünya sıralamasında 23. basamağa çıktı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, dünya sıralamasında 23. basamağa çıktı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşan Büyük Britanyalı Emma Raducanu, dünya sıralamasında 150'ncilikten 23'üncülüğe yükseldi.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşan Büyük Britanyalı Emma Raducanu, dünya sıralamasında 150'ncilikten 23'üncülüğe yükseldi.

Kadınlar Tenis Birliğinden (WTA) yapılan açıklamada, elemelerden geldiği turnuvada şampiyonluğa ulaşarak büyük bir sürprize imza atan 18 yaşındaki sporcunun, sıralamada 150'ncilikten 23'üncülüğe yükseldiği belirtildi.

Bu derecesiyle Büyük Britanya'nın 1 numaralı kadın tenisçisi konumuna gelen ve 1977'den sonra ülkesi adına grand slam kazanan ilk kadın tenisçi olan Raducanu, bu sezon özel davetiye ile katıldığı kariyerindeki ilk grand slam turnuvası Wimbledon öncesinde sıralamanın 345. basamağında yer alıyordu.

ABD Açık finalinde Raducanu'ya yenilen 19 yaşındaki Kanadalı Leylah Fernandez ise dünya sıralamasında 73'üncülükten 28'inciliğe kadar çıktı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, dünya sıralamasında 23. basamağa çıktı - Haberler Spor
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