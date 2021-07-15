Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, olimpiyatlarda diz çökme eylemi yapacak
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Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, olimpiyatlarda diz çökme eylemi yapacak

Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, olimpiyatlarda diz çökme eylemi yapacak
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maçları öncesinde ırkçılığa karşı diz çökme eylemi yapacak.

Büyük Britanya Kadın Futbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maçları öncesinde ırkçılığa karşı diz çökme eylemi yapacak.

Teknik direktör Hege Riise, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içinde, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı farkındalığı artırmak için bu kararı aldıklarını belirterek, "Diz çökmenin toplumdaki ayrımcılığa, adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı barışçıl protestonun önemli bir sembolü olduğunu düşünüyoruz. IOC'nin bu ifade özgürlüğünün önemini kabul etmesinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Japonya, Kanada ve Şili ile E Grubu'nda yer alan Büyük Britanya, ilk maçında 21 Temmuz Çarşamba günü Şili ile karşılaşacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'ya karşı son üç penaltıyı kaçıran İngiliz futbolcular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, karşılaşmanın ardından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaşananları kınamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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