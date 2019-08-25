Büyük Britanya'da zafer Rins'in
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini, Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Alex Rins kazandı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini, Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Alex Rins kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. ayağı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.
İspanyol pilot Alex Rins, 40.12.799'lik zamanlamasıyla kariyerinin 2. birinciliğini elde etti.
Repsol Honda sürücüsü İspanyol Marc Marquez, Rins'in 0.013 saniye gerisinde ikinci, Monster Energy Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales ise liderin 0.620 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si, 15 Eylül'de koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1- Marc Marquez (İspanya): 250 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 172
3- Alex Rins (İspanya): 149
4- Danilo Petrucci (İtalya): 145
5- Maverick Vinales (İspanya): 118