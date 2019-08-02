'Büyük Bitlis Buluşmaları' başlıyor

Bitlis Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Büyük Bitlis Buluşmaları', 5 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

Bitlis Belediyesi tarafından bu yıl Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü ve 2019 yılının 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olması münasebetiyle düzenlenecek olan 'Büyük Bitlis Buluşmaları' etkinlikleri 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Bitlis Gökmeydan'da düzenlenecek ve 3 gün sürecek olan etkinlik, Kardeş Türküler konseriyle başlayacak.

Bitlis ve civar illerdeki vatandaşları 3 gün sürecek etkinliklere davet eden Bitlis Belediyesi Başkanı Nesrullah Tanğlay, etkinlikleri gelenekselleştirip her yıl aynı tarihte düzenleyeceklerine dikkat çekti. Tanğlay, "Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz ve adına 'Büyük Bitlis Buluşmaları' dediğimiz etkinlikleri gelenekselleştirip her yıl aynı tarihte kutlayacağız. Etkinlik tarihimiz Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 8 Ağustos'ta final yapılacak şekilde olacak. Bu yılın Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olması da etkinliklerimize ayrı bir güzellik katacak. Tanınmış ve sevilen grup ve sanatçıların sahne alacağı konserler, halk oyunları gösterileri, yöresel yemek yarışması, toplu sünnet şöleni gibi etkinliklerin yer alacağı programda hem Bitlis merkez ve ilçelerindeki hem de civar illerdeki vatandaşlarımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu etkinliği dışarıda yaşayan Bitlislilerin buluşma günü haline getireceğiz inşallah" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA