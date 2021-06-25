Büyük Birlik Partisi Mkyk Üyesi Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin Kaymakam Gürses'i Ziyaret Etti.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ MKYK ÜYESİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI TAHİR ŞAHİN KAYMAKAM GÜRSES'İ ZİYARET ETTİ.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ MKYK ÜYESİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI TAHİR ŞAHİN KAYMAKAM GÜRSES'İ ZİYARET ETTİ. Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Teşkilat Başkan Yardımcısı Sayın Tahir ŞAHİN, BBP İl Başkan Adayı Suat BÜNYAT ve Erfelek İlçe Başkanı Engin ÖZTÜRKKaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette Tahir ŞAHİN, Suat BÜNYAT ve Engin ÖZTÜRK ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre