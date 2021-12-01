Büyük Birlik Partisi İl Yönetiminden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret - Haberler
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Büyük Birlik Partisi İl Yönetiminden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

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Büyük Birlik Partisi İl Yönetiminden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Levent ÇAVUŞ ve yönetim kurulu üyeleri Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Levent ÇAVUŞ ve yönetim kurulu üyeleri Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Vali İlhami AKTAŞ, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Levent ÇAVUŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf BAŞKURT, Kerim GÖNÜLAL, Ersan ÇEVİK, Ali DİRİCAN, Bahattin ARSLAN, Ramazan DEMİR ve Zeki HARMANDALI ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Levent ÇAVUŞ ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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