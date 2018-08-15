AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan, büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Çalkın, İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de yeni bir dönem başladığını söyledi.

AK Parti'nin 16 yılda girdiği seçimleri kazandığını hatırlatan Çalkın, "6. Büyük Olağan Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır." dedi.

Çalkın, Türkiye'nin emin adımlara ilerleyişini sürdüreceğini ifade ederek, "Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatımızla birlikte Ankara Spor Salonunda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan, büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.