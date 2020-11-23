Büyük Beden Tesettür Kıyafet Seçimi Nasıl Yapılır?

Önceden büyük beden tesettür elbise, ceket, abiye ve benzeri tesettür kıyafet bulmak zor olabiliyordu. Lakin günümüzde artık her bedene uyumlu tesettür kıyafetler üretilmektedir. Özellikle QRAS gibi online tesettür giyim üzerine satış yapan sitelerde her bedenden kıyafete ulaşmak mümkündür.

Artık günümüzde XL, 2XL, 3XL bedenlerinde tesettür kıyafet üretimi yapılmaktadır. Bu bakımdan kilolu bayanların tesettür kıyafet bulması internet üzerinden oldukça kolaydır diyebiliriz. Elbette sadece internet üzerinden değil, Merter gibi büyük tekstil merkezlerinden de büyük beden tesettür kıyafetlere ulaşmak mümkün. Ama günümüzde E-ticaret'in gelişmesiyle hızlı şekilde internetten büyük beden kıyafet bulabilir ve kendinize uygun olanı alabilirsiniz.

BÜYÜK BEDEN TESETTÜR KIYAFET MODELLERİ NELERDİR? KOMBİN ÖNERİSİ

Büyük beden tesettür kıyafet giymek isteyenler ister günlük yaşantınızda isterseniz de özel davetlerde, kınalarda, düğünlerde giymek için birbirinden farklı model tercihi yapabilirsiniz. Koyu veya açık renk, çiçekli veya sade birçok modelde tesettür giyim için büyük beden kıyafetleri kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Dilediğiniz gibi kombin yapabilirsiniz.

Büyük beden tesettür kıyafetleri genellikle tek parçadır. Fakat bazı durumlarda iki parça olarak da tercih edilebiliyor. İki parçalı kıyafetler daha çok belli bir yaş üzeri kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Bunun sebebi ise iki parçalı tesettür kıyafetlerin daha rahat olmasıdır. Haliyle tesettür giyimde genç kesim daha çok tek parçalı tesettür kıyafetler tercih etmektedir.

Büyük beden tesettür elbiseler, abiyeler, uyumlu ayakkabılar ve şallar ile güzel bir şekilde kombin yapılabilir.

BÜYÜK BEDEN TESETTÜR ELBİSE VE KIYAFETLERDE RENK TERCİHLERİ

Büyük beden tesettür elbise giyen kadınlar genel olarak koyu renkleri tercih etmektedir. Fakat günümüzde pembe, beyaz ve mavi gibi açık renkler de tercih edilebiliyor. Model olarak ise düğün gibi özel davetlerde çiçekli veya taşlı modeller tercih edilmektedir. Eşarp olarak ise toprak rengi eşarplar günümüzde en çok tercih edilen renklerden birisidir. Toprak rengi eşarplar hem küçük beden hem de büyük beden elbiseler için uyumludur.

Büyük beden tesettür kıyafetler hamile elbisesi olarak da tercih edilebiliyor. Ek olarak büyük beden tesettür elbiseler, fotoğraf çekimleri için genellikle pembe, mavi veya kırmızı olarak tercih edilmektedir. Koyu mavi renkler de gayet şıktır ve tercih edilebilir. Büyük beden tesettür kıyafetlerde dantel ve nakış detayları sizin şık görünmenizi sağlayabilir.