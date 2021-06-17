Büyük av umuduyla çektiği oltasından martı çıktı
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Büyük av umuduyla çektiği oltasından martı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyük av umuduyla çektiği oltasından martı çıktı Oltaya takılan martıyı kurtararak doğaya saldı Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinde balık tutmaya giden şahsın oltasına martı dolandı.

Büyük av umuduyla çektiği oltasından martı çıktı

Oltaya takılan martıyı kurtararak doğaya saldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinde balık tutmaya giden şahsın oltasına martı dolandı. amatör balıkçı, denizden dikkatli bir şekilde çektiği oltasındaki martıyı kurtararak doğaya saldı.

Olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yarımca sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi'nde balık tutmak için Körfez sahiline inen Gürsel Karacabay isimli amatör balıkçı, Yarımca sahilinden oltasını denize bıraktı. Bir süre avlanan Karacabay, denize attığı ve ağırlaşan oltasını balık ümidiyle kıyıya çekerken, oltasına martı takıldığını fark etti. Oltasında takılan martıyı görünce şaşıran Karacabay, martının zarar görmemesi için oltasını dikkatli bir şekilde kıyıya çekti. Kıyıya aldığı oltasından martıyı zarar vermeden kurtaran Karacabay, martıyı yeniden doğaya saldı.

Büyük av umuduyla çektiği oltasından martı çıktı
Büyük av umuduyla çektiği oltasından martı çıktı
Büyük av umuduyla çektiği oltasından martı çıktı
Büyük av umuduyla çektiği oltasından martı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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