Büyük Atatürk Koşusu'nda Kayserili Sporcular Önemli Dereceler Elde Etti

31.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle rekor bir katılımla gerçekleşen 84. Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da yapıldı.



Türkiye Atletizm Federasyonu'nun en eski gelenekleri arasında bulunan Büyük Atatürk Koşusu'nun 84'üncüsü, Dikmen ile Ankara Garı arasındaki 10.8 kilometrelik parkurda yapıldı.



Startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği bu yılki yarışta güzel bir mücadele yaşandı.



Kayserili sporcularından Süleyman Bekmezci erkekler genel sıralamasında ikinci Türk sporcular arasında birinci olurken, Ersin Tekal genel sıralamada dördüncü Türk sporcular sıralamasında da üçüncü oldu.



Kadınlarda Kayserili sporcusu Fatma Arık ise üçüncü sırayı elde etti.



Yarış sonrasında ödül töreni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilirken, dereceye giren atletlere para ödülleri ve kupaları takdim edildi. Törene Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA