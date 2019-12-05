Haberler » Spor » Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta yapılacak - Spor

Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta yapılacak

Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Cuma günü 84. kez düzenlenecek.

05.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:54
Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta yapılacak

'nin en eski gelenekleri arasındaki Büyük Atatürk Koşusu, 27 Cuma günü 84. kez düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ün Milli Mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde 1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'na bin 500'e yakın atlet kaydoldu.

27 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Dikmen Keklikpınarı mevkisinden başlayacak yol koşusu, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek.

Yarışmanın ödül kısmı daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler