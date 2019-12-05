Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta yapılacak

05.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:54

Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Cuma günü 84. kez düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde 1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'na bin 500'e yakın atlet kaydoldu.

27 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Dikmen Keklikpınarı mevkisinden başlayacak yol koşusu, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek.

Yarışmanın ödül kısmı daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA