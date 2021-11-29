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Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık'ta Ankara'da yapılacak

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık'ta Ankara'da yapılacak

Türkiye'nin en eski atletizm yarışlarından biri olan Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık'ta 86. kez düzenlenecek.

ANKARA (AA) - Türkiye'nin en eski atletizm yarışlarından biri olan Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık'ta 86. kez düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1936 yılından bu yana aralıksız düzenlenen koşunun 27 Aralık Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Yarışın, Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayıp, Ulus'taki Ankara Garı önünde sona ereceği kaydedildi.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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