Büyük Aşk Bitiyor Mu?
Haberler » TV » Haber

Büyük Aşk Bitiyor Mu?

Kaan'ın Solmaz'a yaptığı teklife Solmaz'dan olumsuz yanıt geldi.

Kaan'ın Solmaz'a yaptığı teklife Solmaz'dan olumsuz yanıt geldi. Herşeyi yoluna koymak isteyen Kaan bu yanıtın ardından yıkıldı...