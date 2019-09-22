Büyük Ankara Bisiklet Turu başladı
Etkinliğe katılanlar Bisikletli sürücüler Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması Mansur Yavaş'ın bisiklet turunu başlatması Bisikletlilerin yolda gidişi Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Mansur Yavaş'ın otobüs içindeki görüntüsü ANKARA - 15 Temmuz...
Etkinliğe katılanlar
Bisikletli sürücüler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması
Mansur Yavaş'ın bisiklet turunu başlatması
Bisikletlilerin yolda gidişi
Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Mansur Yavaş'ın otobüs içindeki görüntüsü ANKARA - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda başlayan "Büyük Ankara Bisiklet Turu", Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın start vermesiyle başladı.