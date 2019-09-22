Büyük Ankara Bisiklet Turu başladı

Büyük Ankara Bisiklet Turu başladı

Etkinliğe katılanlar Bisikletli sürücüler Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması Mansur Yavaş'ın bisiklet turunu başlatması Bisikletlilerin yolda gidişi Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Mansur Yavaş'ın otobüs içindeki görüntüsü ANKARA - 15 Temmuz...

22.09.2019 12:30

Etkinliğe katılanlar

Bisikletli sürücüler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması

Mansur Yavaş'ın bisiklet turunu başlatması

Bisikletlilerin yolda gidişi

Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Mansur Yavaş'ın otobüs içindeki görüntüsü ANKARA - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda başlayan "Büyük Ankara Bisiklet Turu", Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın start vermesiyle başladı.

Kaynak: AA
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