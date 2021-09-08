"Büyücü ve Bahçe" sergisi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Can Akgümüş küratörlüğündeki "Büyücü ve Bahçe" sergisine ev sahipliği yapacak.