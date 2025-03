Büyü nedir, nasıl anlaşılır? Üzerimde büyü var mı nasıl anlarım?

"Büyü nedir nasıl anlaşılır?" sorusu, özellikle ruhsal sıkıntılar, ani değişen yaşam koşulları ya da ilişkilerde yaşanan açıklanamayan problemler karşısında gündeme geliyor. Kimi insanlar bu durumların doğal yollarla açıklanamayacağını düşünerek manevi anlamda bir müdahale olabileceğini sorguluyor. Büyü nedir nasıl anlaşılır sorusuna verilecek yanıt, hem manevi inançlarla hem de kültürel yaklaşımlarla şekilleniyor. Peki, üzerinizde büyü olup olmadığını hangi belirtilerle fark edebilirsiniz? İşte büyü belirtileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar…

BÜYÜ NEDİR?

Türkçede, sihir ve büyü kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Kadîm toplumlarda yaygın olmakla beraber tarihin her döneminde insanların ilgisini çeken ve varlığını devam ettiren sihrin, yukarıda ifade edilen unsurları kullanarak birine iyilik ya da kötülük etmek veya onu zararlardan korumak, maddî-manevî bir menfaat sağlamak gibi amaçlarla yapıldığı görülmektedir. İslâm dini, sihirle uğraşmayı büyük günahlar arasında sayarak yasaklamıştır (Buhârî, Tıb, 48 [ 5764]). Kur'ân-ı Kerîm, sihirle uğraşanların âhirette nasibi bulunmadığını ve onların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiğini ifade etmiştir (el-Bakara, 2/102; el-Felak, 113/4). Zira şeytan, cinler, ruhlar ve yıldızlar gibi varlık veya nesnelere Allah'ın kudreti üstünde bir güç nispet eden, onlarda olağanüstü bilgi ve güç iddiası varsayan bütün sihir türleri, İslâm'ın tevhid ve tevekkül inancına aykırı olup kişiyi şirke kadar götürebilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, o günkü uygulamalardan biri olan düğüm yapıp sonra ona üflemek suretiyle sihir yapanların şirk koşmuş olduklarını ve nazar gibi etkilerden korunmak amacıyla bazı nesnelere sığınanların, Allah'ın yardımından mahrum kaldıklarını beyan etmektedir (Nesâî, Muhârebe, 19 [4084]). Zira Müslümanın, kendisini her an koruyan, gözeten, dualarına icabet eden ilahî kudreti bırakıp Allah'ın verdiğinden başka bir gücü olmayan âciz varlıklara sığınması, İslâm'ın ilkelerine aykırı bir davranıştır.

BÜYÜ NASIL ANLAŞILIR?

Sürekli karamsarlık ve sebepsiz endişe hali

Sosyal ilişkilerde ani bozulmalar, anlaşmazlıklar

Rüyada karanlık figürler görmek, uykusuzluk

Fiziksel bir sebep olmaksızın yaşanan hastalıklar

İbadet yaparken iç sıkıntısı, huzursuzluk hissi

Evde eşyaların sürekli bozulması veya kaybolması

BÜYÜDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.) de sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır (Buhârî, Vesâyâ, 23 [2766]; Hudûd, 44 [6857]; Müslim, Îmân, 145 [89]).

Sihre ve büyüye karşı en etkili çözüm, Allah'a sığınmak ve O'na güvenmektir. Hz. Peygamber (s.a.s.), her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli Felâk ve Nâs sûreleri ile Âyete'l-kürsî'yi okumuştur (Buhârî, Vekâlet, 10 [2311]; Fezâilü'l-Kur'ân, 10, 14 [5010, 5016-5017]). Ayrıca o, torunları Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin'i (r.a.) nazar, büyü ve benzeri olumsuzluklardan korumak için şu duayı okumuştur:

"Her türlü şeytan ve zehirli haşarattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsü'l-enbiyâ, 10 [3371]). Bunun yanında sihre maruz kaldığını düşünen bir kimsenin, şifayı Allah'tan umarak güvendiği insanlara müracaatla kendisine Kur'ân okutması ve dua ettirmesinde bir sakınca yoktur.