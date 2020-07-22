"Büyü bozma" bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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"Büyü bozma" bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Konya'da bir büfeye gelen müşterilere "Sende büyü var" diyerek kandıran ve yaptıkları seanslarla mağdurlardan para aldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

22.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:08

Konya'da bir büfeye gelen müşterilere "Sende büyü var" diyerek kandıran ve yaptıkları seanslarla mağdurlardan para aldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetçilerin, kendisini "Büyü bozan hoca" olarak tanıtan bir kişi tarafından dini duyguları sömürülerek dolandırıldıklarını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Yaşar D'nin Karatay ilçesindeki bir büfeye gelen müşterileri, büyü olduğunu söyleyerek kandırdığı, mağdurları evine çağırıp para karşılığında seanslar yaptırdığını tespit etti.

Yaşar D. ve büfe işletmecisi İsmail U. düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, evde büyü yapmada kullanıldığı değerlendirilen 7 düğüm atılmış ip ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

'Büyü bozma' bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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