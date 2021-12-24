BUYSAD: "Temel gıda ihracatı durdurulsun"

BURSA (İHA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, temel gıda maddelerinde yaşanan arz sıkıntısı sebebiyle bu ürünlere olan talebin bütün dünyada arttığını dikkat çekti. Türkiye'de buna ilave olarak dövizde yaşanan yükselme ile birlikte temel gıda maddeleri ihracatının attığını belirten Dönmez, acilen temel gıda ihracatının durdurulmasını istedi.

2021 yılının ilk 8 ayında gıda ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 13,8 milyar dolara çıktığını söyleyen Başkan Dönmez, "İhracatın artması güzel bir şey. Fakat ihraç edilen ürünler arasında un, beyaz et, makarna, sebze ve meyve de var. Bütün dünyada gıda krizi yaşanan bu süreçte hükümetten beklentimiz, temel gıda maddeleri ihracatına kısıtlama getirmesidir. Akis halde gerek hazır yemek sektörü, gerekse tüketiciler bu durumdan olumsuz etkilenecek" dedi.

Yeni yılda 4 kap yemek 20 TL bandında olacak

Hükümet tarafından açıklanan yeni tedbirler paketi sonrasında aşırı yükselen dövizin gerilemesinin sevindirici olduğunu ifade eden Coşkun Dönmez, bu durumun kalıcı olması için herkesin elini taşın altına koymasını da istedi. Başkan Dönmez kamuoyunda mevcut fiyatların aşağı inmesi yönünde bir beklenti oluştuğunu da belirterek, "Kendi sektörümüz için şunu söyleyebilirim. Biz fiyatlarımızı doların 12-13 TL olduğu döneme göre belirlemiştik. 18 TL'lik fiyat ayarlaması yapmamıştık. Buna göre mevcut durum için 4 kap yemek fiyatımız ekstralar hariç 20 TL bandındadır. Piyasada bu olumlu hava devam ettiği sürece açıkladığımız fiyatlar geçerli olmaya devam edecek" dedi.

Artan yem fiyatları süt fiyatlarını tetikliyor

Et ve süt sektöründeki gidişatın, fiyatlandırmalar ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle kaygı verici olduğuna da dikkat çeken Coşkun Dönmez, "8 Aralık'tan bu yana çiğ sütün tavsiye litre fiyatı 4 lira 70 kuruş olarak uygulanıyor. Ancak Ekim ayı sonu itibarıyla hesaplanan maliyetler üzerinden yapılan güncelleme fiyatı, Kasım ayında yem fiyatlarının yüzde 53 artmasıyla yetersiz kaldı. Böylece 1 litre sütün maliyeti 5,5 lirayı buldu. Beklentimiz dövizdeki düşüşe uygun olarak yem fiyatlarının aşağıya çekilmesidir. Bu sağlanırsa piyasa mevcut maliyetlere adapte olur ve kalıcı olur. Aksi halde çiğ süt yeniden fiyatlanabilir. Çiğ süt artınca yemek sanayicileri olarak bizim maliyetlerimizde artıyor. Yem fiyatları aynı kalırsa da süt üreticileri hayvanlarını kesime gönderir. Bu kez de bizler süt ve süt ürünleri tedarik etmekte zorlanırız. Bu hassas dengelerin iyi ayarlanması önemli" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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