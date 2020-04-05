BUYSAD: "Sebze ve meyve fiyatlarının fırlamaması için âcilen tedbir alınmalı" Yemek sanayicileri, tarlalarda sebze ekimi, gübreleme ve çapa işlerinin aksatılmaması için ilgili kurum ve kuruluşların acilen tedbir almasını istedi.

Yemek sanayicileri, tarlalarda sebze ekimi, gübreleme ve çapa işlerinin aksatılmaması için ilgili kurum ve kuruluşların acilen tedbir almasını istedi. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, şayet tedbir alınmazsa sebze, meyve ve hububat hasadında önemli rekolte kayıpları olabileceğine dikkat çekti.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, koronavirüs (covid-19) için alınan önlemlerin insan hayatını korumak için gerekli olduğunu, ancak bütün canlıların yaşaması için gıdaya da ihtiyaç olduğunu söyledi. Mart ve nisan aylarında Türkiye'nin çoğu yöresinde ekim, çapa, gübre, aşı ve budama yapıldığını ifade eden Coşkun Dönmez, "Bilindiği üzere şu anda büyük şehirlere giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. Ayrıca yöresel karantina uygulamaları da var. Bazı çiftçilerimiz tarlasına gidemiyor veya tarla ve bahçelerde çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyor. Bu konuda tedbir almazsak yaz aylarında çok sıkıntı çekebiliriz. Meyve, sebze yetişmeyebilir. Hububatta rekolte kaybı olabilir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerinden acil durum raporu istemesi, TZOB'un (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) ve TOBB'nin de (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) sürece katkı sunması gerektiğini söyleyen Coşkun Dönmez, bu meselenin acilen halledilmesi gerektiğini vurguladı. Coşkun Dönmez şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den beklentimiz bu konuda acil eylem planı hazırlayıp uygulamaya alması. Koronavirüs tedbirlerini aksatmadan alınabilecek önlemler olduğunu düşünüyoruz. Trakya'da karantina altındaki çiftçilerimizin tarlalarının Jandarma tarafından sürüldüğü yönünde güzel haberler alıyoruz. İyi bir planlama ile bu konuda daha kapsamlı tedbirlerin alınacağı ve sürecin en az hasar ile atlatılacağını düşünmekteyiz. Gerekli düzenlemelerin yapılamaması durumunda önümüzdeki günlerde temel gıda fiyatlarında anormal fiyat artışları ile karşılaşabiliriz. O yüzden tedbirimizi şimdiden almalıyız." - BURSA

Kaynak: İHA