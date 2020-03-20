BUYSAD, gıda üretiminde hijyen kurallarına dikkat çekti
Koronavirüs salgını nedeniyle açıklama yapan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, merdiven altı işletmelerinin aksine, BUYSAD'a üye gıda işletmelerinde hijyenin bir yaşam şekli olduğunu vurguladı.
20.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:02
Koronavirüs salgını nedeniyle açıklama yapan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, merdiven altı işletmelerinin aksine, BUYSAD'a üye gıda işletmelerinde hijyenin bir yaşam şekli olduğunu vurguladı.
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Kaynak: Dunya.com