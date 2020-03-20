BUYSAD, gıda üretiminde hijyen kurallarına dikkat çekti Koronavirüs salgını nedeniyle açıklama yapan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, merdiven altı işletmelerinin aksine, BUYSAD'a üye gıda işletmelerinde hijyenin bir yaşam şekli olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle açıklama yapan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, merdiven altı işletmelerinin aksine, BUYSAD'a üye gıda işletmelerinde hijyenin bir yaşam şekli olduğunu vurguladı. Kaynak: Dunya.com