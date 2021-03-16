BUÜ'ye 9 yeni kontenjan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BUÜ'ye 9 yeni kontenjan

16.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:43
BUÜ'ye 9 yeni kontenjan

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi maksadıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygulamaya konulan '100 alanda 2000 doktora bursu programı', yeni alanların eklenmesiyle büyümesini sürdürüyor.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi maksadıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygulamaya konulan '100 alanda 2000 doktora bursu programı', yeni alanların eklenmesiyle büyümesini sürdürüyor.

Son yıllarda üniversite-sanayi iş irliğine büyük bir önem veren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) de bu alanda yeni kontenjanlar oluşturmak için yaptığı çalışmaların semeresini almaya devam ediyor. BUÜ yönetiminin 2021-2022 bahar dönemi için yaptığı 5 alan başvurusundan üçü kabul edildi.

YÖK Başkanlığı, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nden mimarlık 3, deprem çalışmaları 3, sağlık bilimleri enstitüsünden kök hücre çalışmaları alanına yapılan başvurulara 3 olmak üzere toplam 9 doktora öğrencisi için kontenjan verdi.

Alınan yeni kontenjanlarla birlikte BUÜ'de eğitim gören 100/2000 doktora burslu öğrenci sayısı 192'ye ulaştı. Yeni dönem kontenjanları için başvuruların 15 Mart tarihinde başladığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Ülkemizin geleceği adına çok özel bir yeri olduğuna inandığımız 100/2000 doktora bursu programında mümkün olan en yüksek oranda yararlanmaya gayret ediyoruz. Öğrenci sayımızı 192'ye çıkarttık. Daha iyi bir gelecek veya daha nitelikli çalışma ortamı hedefleyen öğrencilerimizin bu programlardan faydalanmaları gerektiğine inanıyoruz. Mimarlık, deprem ve kök hücre çalışmaları alanlarında akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilerimizi de burslara başvurmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BUÜ'ye 9 yeni kontenjan - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:27:42. #1.14#
title