BUÜ ve BTSO üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek

25.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:06

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktora öğrencilerinin çalıştırılması hedefiyle yürütülen 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında protokol imzaladı.