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BUÜ ve BTSO üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktora öğrencilerinin çalıştırılması hedefiyle yürütülen 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında protokol imzaladı.

25.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:06
BUÜ ve BTSO üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek

Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve (BTSO), TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktora öğrencilerinin çalıştırılması hedefiyle yürütülen 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında protokol imzaladı.

Kaynak: Dunya.com

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