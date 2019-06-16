BUÜ, ‘uluslararasılaşma’ hedefine emin adımlarla ilerliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, üniversitenin uluslararasılaşması konusunu gündeme aldı. Yapılacak çalışmalar ile kısa sürede üniversitenin ilgili bakanlıklar ve YÖK tarafından belirlenen uluslararasılaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.