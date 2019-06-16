BUÜ, ‘uluslararasılaşma’ hedefine emin adımlarla ilerliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, üniversitenin uluslararasılaşması konusunu gündeme aldı.

BUÜ, ‘uluslararasılaşma’ hedefine emin adımlarla ilerliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, üniversitenin uluslararasılaşması konusunu gündeme aldı. Yapılacak çalışmalar ile kısa sürede üniversitenin ilgili bakanlıklar ve YÖK tarafından belirlenen uluslararasılaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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