BUÜ, ‘uluslararasılaşma’ hedefine emin adımlarla ilerliyor
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, üniversitenin uluslararasılaşması konusunu gündeme aldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, üniversitenin uluslararasılaşması konusunu gündeme aldı. Yapılacak çalışmalar ile kısa sürede üniversitenin ilgili bakanlıklar ve YÖK tarafından belirlenen uluslararasılaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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