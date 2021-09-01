BUÜ tanıtım videosunda rekor izlenme

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesini tercih etmeyi düşünen öğrencilere yönelik hazırlanan tanıtım videosu sosyal mecralarda rekor izlenme sayısına ulaştı.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesini tercih etmeyi düşünen öğrencilere yönelik hazırlanan tanıtım videosu sosyal mecralarda rekor izlenme sayısına ulaştı.

"Öğrenci Dostu Üniversite" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni gelecek öğrenciler için hazırladığı tanıtım videosu 1 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı. 1 dk. lık tanıtım videosu Görükle Kampüsü'nde çekildi. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin gelmesiyle ilçeleri de kapsayacak şekilde uzun bir tanıtım videosu çekilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin sosyal medya hesapları ve web sitesinde paylaşılan tanıtım videosu, Instagram'da 800bin, Linkedin'de 27000, Youtube'da 14bin, Facebook'ta 7000 kez görüntülendi.

Tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre