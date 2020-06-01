BUÜ öğrencilerinin İHA projeleri TÜBİTAK'tan geliştirme desteği almaya hak kazandı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencilerinin hazırladığı projeler, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması'na kabul edilerek geliştirme desteği almaya hak kazandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencilerinin hazırladığı projeler, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması'na kabul edilerek geliştirme desteği almaya hak kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından "Döner Kanat" ve "Sabit Kanat" kategorilerinde gerçekleştirilen 5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın ilk aşaması olan Kavramsal Tasarım Raporlama sürecinde, BUÜ'den 8 takımın hazırladığı projeler kabul edildi. Projeler için sekizer bin lira İHA geliştirme desteği verilecek.

BUÜ'den Sabit Kanat kategorisinde UHAVK, ARK-07 ve ULTİM takımları, Döner Kanat kategorisinde ise ULUCOTER, BURUC Havacılık ve Uzay, ULUGÖK, TULAY - TAN ve AERONE takımları, Kavramsal Tasarım Raporu sürecini başarı ile geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kılavuz, son bir yıl içinde üniversiteden proje ve araştırma temelli onlarca projenin çıktığını ve bilimsel anlamda önemli bir mesafe katettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA