BUÜ'nün proje başarısı devam ediyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/1. Dönem sonuçlarını açıklandı.

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında yaptığı 6 proje başvurusunun 5'i kabul edildi. Spor Bilimleri Fakültesi'nden 4, Ziraat Mühendisliği Fakültesi'nden ise 1 öğrencinin hazırladığı çalışmalar, başvurusu kabul edilen projeler arasında yer aldı. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden 3 (Büke Emir, İlayda Sezan, Mert Arabacı), Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nden 1 ( Damla Destan) ve Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden de 1 (Merve Nur Bektaş) öğrencinin projeleri desteklenmeye devam bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile projeleri kabul eden öğrencileri ve danışmanlık yapan öğretim üyeleri ile ilgili birimlerin yöneticilerini tebrik etti.

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