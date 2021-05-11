BUÜ'nün Filistinli öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti

Bursa Uludağ Üniversitesindeki (BUÜ) Filistinli öğrenciler ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bursa Uludağ Üniversitesindeki (BUÜ) Filistinli öğrenciler ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversite yerleşkesindeki cami önünde toplanan Filistinli Öğrenciler Bursa Temsilciliği üyesi öğrenciler, pankart açarak saldırıları kınadı.

Milletvekili Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in her ramazan ayında Müslümanlara yönelik saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılıç şöyle devam etti:

"Katil İsrail'in yaptığı terör yanlısı çalışmaları, özellikle her yıl ramazan ayında tekrar ediliyor. Bu ramazan aylarında yaşananlar hafızamızdan silinmiyor. Dünden beri 25 Filistinli kardeşimizin şehit olması, çatışmaların devam etmesi ve halen İsrail savaş uçaklarının orayı bombalamasından sonra halen şiddetini devam ettirmesi İsrail'in, tüm İslam aleminin ortak üzüntüsüdür. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya gösterdiği hassasiyet ve bölgedeki İslam ülkelerinin liderleriyle görüşmeleri, bu konunun bir an önce çözüme ulaşması noktasında yürüttüğü çalışmalar son derece önemlidir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişten bugüne üzerlerine düşen sorumluluğun da farkında olduklarını vurgulayarak Kılıç şunları kaydetti:

"Öncelikle buradan Filistinli kardeşlerimize bir kez daha selam olsun, İslam'ın, Müslümanlığın izzetini, onurunu, güzel bir mücadeleyle orada sürdürüyorlar. İnşallah Mescid-i Aksa ve Filistin ile Kudüs özgürlüğüne kavuşacak. O günler uzak değil, bu mücadelemiz ve gayretimiz inşallah dalga dalga tüm dünyaya yayılacaktır. Yasa dışı, hukuk dışı eylemleriyle İsrail devletinin her daim gösterdiği insanlık dışı eylemlerini lanetle kınıyoruz. Tüm İslam ülkeleri birlik olduğu takdirde bu sorunlar son bulacaktır. Kudüs Müslümanlarındır, Kudüs İslam'ındır."

Açıklamanın ardından Filistin için dua edildi. Filistinli Öğrenciler İl Temsilcisi Mohammed Alyazjı da Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz