BUÜ'LÜ ÖĞRENCİLERDEN TARİHİ OLİMPİYAT BAŞARISI
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BUÜ'LÜ ÖĞRENCİLERDEN TARİHİ OLİMPİYAT BAŞARISI

BUÜ'LÜ ÖĞRENCİLERDEN TARİHİ OLİMPİYAT BAŞARISI
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BUÜ'lü milli sporcu öğrenciler Eray Şamdan ve Hatice Kübra İlgün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları madalyalarla üniversite tarihine geçti.

BUÜ'lü milli sporcu öğrenciler Eray Şamdan ve Hatice Kübra İlgün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları madalyalarla üniversite tarihine geçti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ülkemize Gümüş ve Bronz madalya getiren Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi milli sporcular Eray Şamdan ve Hatice Kübra İlgün, Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan ilk sporcu öğrenciler olarak bir ilke imza attı ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarihine geçti.

TÜRKİYE VE ÜNİVERSİTE TARİHİNE GEÇTİ

Karate erkekler kumite 67 kilo finalinde Fransız rakibi Steven da Costa ile karşılaşan Eray Şamdan, müsabaka sonucunda ikincilik (gümüş) madalyasının sahibi oldu. Karate, olimpiyat oyunlarına Tokyo 2020 ile birlikte dahil edilmişti. Eray Şamdan, Olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya getiren ilk erkek milli karate sporcusu oldu.

Taekwondo bayanlar 57 kilo finalinde Hatice Kübra İlgün, Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh karşısında aldığı galibiyetle üçüncülük (bronz) madalyasının sahibi oldu.

İLK BAŞARILARI DEĞİL

Milli sporcu Öğrencilerimizden Eray Şamdan ve Hatice Kübra İlgün 2017 yılında Üniversiteler Dünya Şampiyonalarında Altın madalya alarak Üniversitemizi 150 üniversite arasında en başarılı üniversite konumuna taşımada katkı sağlamışlardı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Yüzme erkekler 200m Kurbağalama elemelerinde öğrencimiz Berkay Ömer Öğretir, 02: 10. 73'lük derecesi ile 8. sırada yer aldı.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

BUÜ'lü öğrencilerin tarihi olimpiyat başarısı hakkında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Öğrencilerimizin maçlarını heyecanla izledim. Her biriyle gurur duydum. Ülkemize ve üniversitemize bu gururu yaşattıkları için öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam edeceğine inancımı ifade ediyorum. " şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin yönetici olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi ve Bursa Uludağ Üniversitesini temsil etti.

Kaynak: Habermetre

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