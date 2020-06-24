BUÜ'lü akademisyenlerin buluşu en yüksek puanlı 10 patent arasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BUÜ'lü akademisyenlerin buluşu en yüksek puanlı 10 patent arasında

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin 'Yüksek Anti Kanser Etkili Bir Palladyum Kompleksi' başlıklı buluşu sanayi temsilcilerine sunulacak en yüksek puanlı 10 patent arasında yer aldı.

BUÜ'lü akademisyenlerin buluşu en yüksek puanlı 10 patent arasında
24.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:04

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin 'Yüksek Anti Kanser Etkili Bir Palladyum Kompleksi' başlıklı buluşu sanayi temsilcilerine sunulacak en yüksek puanlı 10 patent arasında yer aldı.

TÜBİTAK tarafından kısa süre önce başlatılan 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı'çerçevesinde en iyi buluşları belirlemek üzere Patent Effectfirması tarafından, Patent Meetadlı bir çalışma düzenlendi. En iyi 10 üniversite patentini firmalara tanıtmak ve patent lisanslama odaklı işbirliği oluşturmalarını teşvik etmeyi hedefleyen organizasyon, akademisyenlerin hazırladığı projeler ile bu projeleri destekleyen sanayi kuruluşlarının TÜBİTAK Patent Lisans çağrısına birlikte başvurmalarını sağlamalarını hedefliyor.

Program için 27 üniversiteden yapılan 108 başvurunun değerlendirmesi tamamlandı. Programda finale kalan 10 patent önceki gün belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz, Prof. Dr. Engin Ulukaya, Dr. Öğr. Üyesi Ceyda İçsel ve Doç. Dr. Konstantinos Dımas'ın projesi 'Yüksek Anti Kanser Etkili Bir Palladyum Kompleksi' başlıklı buluş, en yüksek puanı alan 10 patent arasında yer aldı.

Söz konusu buluş, 03 Temmuz Cuma günü Prof. Dr. Engin Ulukaya tarafından 'Canlı Yayında' sanayi temsilcilerine sunulacak. Projeyi yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UÜTTO) yöneticilerine teşekkür eden BUÜ'lü akademisyenler, 6-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek patent sahipleri ile sanayicilerin eşleştirilmesi aşamasında en ön sırada yer almayı hedefliyor.

Öte yandan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, proje ekibinden Prof. Dr. Engin Ulukaya'yı ağırladı. Elde edilen başarıdan dolayı ekibi tebrik eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, sanayicilerle yürütülecek ikili görüşmeler için de başarı dileğinde bulundu. Üniversite yönetimi olarak bilimsel araştırmalar ve projelerde akademisyenlere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Kılavuz, başarılı örneklerin arttırılması için gayret gösterdiklerini aktardı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak Haber
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu Haber
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Türkiye'de 2019'da ölen erkek sayısı kadınlardan fazla
Türkiye'de 2019'da ölen erkek sayısı kadınlardan fazla
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fuat Oktay Donald Trump Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Yöş Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: BUÜ'lü akademisyenlerin buluşu en yüksek puanlı 10 patent arasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 14:06:12. #1.15#
title