BUÜ'lü akademisyenler atıkgazda yağ buharı analizi için akredite metot geliştirdi

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri Prof. Dr. Yücel Taşdemir ve Prof. Dr. S. Sıddık Cindoruk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında Türkiye'de ilk defa bacada yağ buharı analizinin güvenilir ölçümü üzerine metot geliştirmeyi başardı.

Endüstriyel proseslerden, mekanik ve ısıl işlemlerden meydana gelen yağ emisyonları, özellikle kentsel yerleşim yerlerine yakın sanayi bölgeleri ve tekil sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu Bursa gibi kentlerde önemli hava kirliliği problemlerine yol açıyor. Bu tip sanayilerin bacalarından atmosfere deşarj edilen emisyonlar içinde bulunan yağ ve diğer kirleticiler hem duman görüntüsü hem de koku içeriklerinden dolayı çevre kalitesinin ve insan sağlığının bozulmasına sebep olabiliyor. Çevre kirliliğinin kontrolü, temiz üretim ve insan sağlığının korunması için endüstriyel üretimin bu kriterleri dikkate alması gerekiyor.

İl Mahalli Çevre Kurulu, bu kapsamda henüz bir yönetmelik değeri bulunmayan yağ buharının ölçülmesi ve kontrol altına alınması yönünde karar aldı. Bu gerekliliği yerine getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yücel Taşdemir ve Prof. Dr. S. Sıddık Cindoruk işbirliğinde çalışma başlatıldı. "Yağ buharı ölçümü' konusunda Türkiye'de ilk defa bacada yağ buharı analizinin güvenilir ölçümü üzerine metot geliştirildi. Metot, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi. Çalışma sayesinde literatürdeki önemli bir açık kapatılmış oldu.

Ticari rekabet ortamında pazarda yer alabilmenin önemli gereksinimlerinden bir tanesi ve aynı zamanda Yeşil Mutabakat çerçevesinde önemli bir ihtiyaç olan çevresel etiketlerin varlığı, sıfır emisyon yaklaşımı bakımından önem arz ediyor. Çalışma sayesinde tekstil sektöründe ortaya çıkabilecek emisyonların etkin kontrolü yapılacak ve ihracat sürecinin işleyişine yardımcı olunabilecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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