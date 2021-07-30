BUÜ'lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni aşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BUÜ'lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni aşı

BUÜ'lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni aşı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ'ın özel sektör iş birliğiyle yürüttüğü aşı geliştirme çalışmaları neticesinde yeni bir ürün daha ortaya çıkarıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ'ın özel sektör iş birliğiyle yürüttüğü aşı geliştirme çalışmaları neticesinde yeni bir ürün daha ortaya çıkarıldı.

Koyun çiçeği ve küçük ruminant vebası (PPR) hastalıklarından korunmak için ayrı ayrı uygulanan aşıların tek bir aşı olarak formüle edilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Elde edilen veriler ışığında bakanlık tarafından onaylanan kombine viral aşıya firma tarafından üretim ruhsatı alındı. GMP (iyi üretim uygulamaları) şartlarında üretilerek yurt dışı satışı da yapılan ürün ile aşı uygulamasında kolaylık sağlandığına işaret eden Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ, lojistik ve aşılama maliyeti gibi alanlarda da önemli tasarruf imkanı elde edildiğini vurguladı. Yeşilbağ, ayrıca BUÜ Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı laboratuvarlarında aşı geliştirme, moleküler epidemiyoloji, aşı suşu elde etmeve antiviral ilaç faaliyeti konularında projeler yürütüldüğünü bilgisini de paylaştı. - BURSA

BUÜ'lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni aşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Buse Varol Çağatay Akman
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BUÜ'lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni aşı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:06:45. #1.16#

title