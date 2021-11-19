BUÜ'lü 3 akademisyen TDK Bilim Kurulu'na seçildi

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) görev yapan Prof. Dr. Hatice Şahin, Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

TDK Yönetim Kurulu, 5 Kasım 2021 tarihli toplantısında BUÜ'lü 3 akademisyeni Bilim Kurulu asli üyeliğine seçti. BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin ile Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz yeniden üye seçilirken, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli de ilk kez Bilim Kurulu asli üyesi olarak atandı.

TDK Bilim Kurulu asli üyeliğinde 49 bilim insanı yer alıyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yayımladığı mesajda, göreve seçilen akademisyenleri tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

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