BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
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BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde

BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Patent Effect firması tarafından yayımlanan 2021 yılı ilk çeyreğinde en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 kurum arasında yer aldı.

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Patent Effect firması tarafından yayımlanan 2021 yılı ilk çeyreğinde en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 kurum arasında yer aldı.

Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firması, "Türkiye'nin İlk Çeyrek Patent Şampiyonları" listesini açıkladı. TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek hazırlanan listede 2021 yılının ilk üç ayında en fazla patent başvurusu yapan firmalara yer verildi. Teknoloji kategorileri IPC-CPC patent sınıflarına göre analiz edilen raporda Bursa Uludağ Üniversitesi ilk çeyrek şampiyonları sıralamasında 10. sırada gösterildi.

Patent Effect tarafından yapılan açıklamada, Son yıllarda yaptığı üniversite-sanayi işbirliği hamleleri ve Ar-Ge çalışmaları ile dikkati çeken Bursa Uludağ Üniversitesi de listeye 10. sıradan girmeyi başardı. Listede yer alan bir diğer eğitim kurumu ise Erciyes Üniversitesi oldu. Türkiye'nin İlk Çeyrek Patent Şampiyonları listesinde Arçelik 4, Aselsan 5, Mercedes Benz Türkiye 6, TAI 7, Turkuaz Sağlık Hizmetleri firması 9. sırada gösterildi.

Açıklanan verileri değerlendiren Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin artık sadece eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten kurumlar olmaktan çıktığını söyledi. Dünyadaki ve Türkiye'deki diğer üniversitelerle bilimsel anlamda yarışan bir Bursa Uludağ Üniversitesi kimliği oluşturmaya gayret ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Son iki yıldır üniversite-sanayi işbirliği konusuna özel bir önem veriyoruz. Üniversitelerimizin artık sadece kendi kabuğu içerisinde eğitim-öğretim yapması mümkün değildir. Bu yöntem doğru da değildir. Ülkemizin ve milletimizin gelecek hedefleri doğrultusunda tüm üniversitelerimiz araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerinin içerisinde aktif olarak yer almalıdır. Bizler de tamamen bu anlayış ile çalışıyoruz. Üreten ve ürettiklerini toplumla paylaşan bir üniversite modeli oluşturuyoruz. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Hedeflerimize; akademik ve idari kadromuz başta olmak üzere, sanayicilerimizi, kent yöneticilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve toplumun hemen hemen her kesimini dahil ettik. Bursa Uludağ Üniversitesi'ni hak ettiği noktaya birlikte getireceğiz" diye konuştu. - BURSA

BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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