BUÜ Hastanesine modern böbrek taşı kırma cihazı
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BUÜ Hastanesine modern böbrek taşı kırma cihazı

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Sağlık
BUÜ Hastanesine modern böbrek taşı kırma cihazı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında kullanılmak üzere, yerli üretim ve son teknoloji donanımlara sahip yeni böbrek taşı kırma makinesi alındığı bildirildi.

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında kullanılmak üzere, yerli üretim ve son teknoloji donanımlara sahip yeni böbrek taşı kırma makinesi alındığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurulumu tamamlanan cihaz için düzenlenen açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, hastane yöneticileri, Üroloji Anabilim Dalında görev yapan akademisyenler ve personel katıldı.

Burada konuştuğu belirtilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, plan ve program çerçevesinde üniversitenin genelinde yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Üniversitenin 45 yılı geride bıraktığına işaret eden Kılavuz, şunları kaydetti:

"Eski bir hastaneyiz, 25-30 yıllık cihazlarımız var. Bunlar artık ömrünü doldurdu. Yönetim olarak modern ve teknolojik bir dönüşüm yapmaya gayret ediyoruz. Üroloji Anabilim Dalında bulunan ve uzun yıllardır kullanılan taş kırma cihazımızın artık eskidiğini ve ihtiyaçlara cevap veremediğini tespit ettik. Cihazın yenilenmesi için öz sermayemizden 1 milyon lira ayırdık. Yine yerli üretim ve son derece teknolojik bu cihazımız alındı. İnşallah bu cihazla da sadece Bursa'mıza değil, bölgemize hizmet vermiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını, güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum."

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan ise 15 yıldır bir önceki cihazı kullandıklarını ve makinenin artık ömrünü doldurduğunu anlattı.

İhale usulü şeklinde 1 milyon lira bedelle tamamen yerli üretim olan yeni cihazı aldıklarını belirten Kılıçarslan; "Sınıfının en modern ve donanımlı cihazını aldık. Böbrek taşı konusunda ciddi bir hasta yoğunluğumuz bulunuyor. Hastalarımıza yeni cihazımız sayesinde daha hızlı ve kaliteli hizmet verebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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