BUÜ'den yeni buluş

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Kut ve İnegöl MYO Tekstil Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Kut ve İnegöl MYO Tekstil Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit, tekstil materyallerinin antibakteriyel özelliğinin test edilmesini sağlayan sübjektif bir yöntem geliştirerek yeni bir buluşa imza attı.

Buluş hakkında açıklama yapan BUÜ Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Kut, "Tekstil materyallerinin antibakteriyel etkisinin ölçülmesinde literatürde standardize edilmiş pek çok yöntem bulunuyor. Ancak testlerin yapılışı oldukça zor ve yoğun emek gerektiriyor. Test için uygun ortam zarureti, sonucun elde edilmesi için gerekli sürelerin uzun olması ve test maliyetleri, antibakteriyal özellikte tekstil materyali üreten firmaları zorluyor. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2016 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvurusu yapılan 'Tekstil materyallerinin antibakteriyal özelliğinin test edilmesini sağlayan sübjektif bir yöntem' başlıklı buluş için 2018 yılında yenilik, buluş ve endüstriyelleşebilme basamağı içeren olumlu araştırma raporu alındı ve 2021 yılında incelemeli patent olarak tescillenmiş oldu. Bu buluşun asıl gayesi tekstil firmalarının antibakteriyel kimyasal madde üreticilerinin ve test merkezlerinin işletme içi metot olarak kullanabileceği bir antibakteriyel test yöntemine olan gereksinimi karşılayabilmektir" dedi.

İnegöl Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Zeynep Ömeroğulları Başyiğit ise, "Bu buluş, kullanıcıya veya araştırmacıya zaman kazandıracak. En önemlisi, standartlaştırılmış antibakteriyel testlere numune göndermeden önce numunenin antibakteriyel olup olmaması ile ilgili veya antibakteriyel özeliğin ne derece etkili olduğu ile ilgili ön fikir verebilecek. Ayrıca antibakteriyel testi yapılacak çok sayıda numune varsa aralarından eleme yapma konusunda yardımcı olacak. Çalışmamızla yeni, kolay ve alternatif bir test yöntemi geliştirilmiş olduk. Bu buluş tekstil endüstrisinde, akademik kurumlarda, mikrobiyoloji test laboratuarları dahil bütün AR-GE merkezlerinde neredeyse 3-5 TL gibi düşük bir maliyetle yapılabilecek. Çalışmaya kısa sürede yanıt veren, uygulaması oldukça basit, çok sayıdaki antibakteriyel numune arasından kısa sürede eleme yapmaya yardımcı ve endüstriyel işlemlere uygun sübjektif bir test yöntemidir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı