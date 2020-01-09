BUÜ’den üniversite-sanayi işbirliğinde rekor
TÜBİTAK tarafından sanayide çalışan doktoralı öğrenci sayısını arttırmak amacıyla hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı'na 100 doktora öğrencisi kontenjanı ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) rekor başvuru geldi.
09.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:31
TÜBİTAK tarafından sanayide çalışan doktoralı öğrenci sayısını arttırmak amacıyla hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı'na 100 doktora öğrencisi kontenjanı ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) rekor başvuru geldi.
Kaynak: Dunya.com